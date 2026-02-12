Montallegro per Niscemi, consegnati generi alimentari per gli sfollati
Il sindaco Cirillo si è recato insieme ai volontari a Niscemi per consegnare i prodotti alimentari per gli sfollati
La comunità di Montallegro in questi giorni ha avviato una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione di Niscemi. Questa mattina il primo cittadino Giovanni Cirillo, insieme a una rappresentanza della Protezione Civile Comunale, si sono recati a Niscemi, per consegnare i prodotti destinati agli sfollati. Un viaggio carico di emozione, di responsabilità e soprattutto di orgoglio per ciò che la comunità è riuscita a fare in soli tre giorni. Ad accogliergli c’erano i volontari che gestiscono il magazzino dei prodotti alimentari destinati agli sfollati. Un’accoglienza calorosa, sincera, fatta di strette di mano e sguardi che parlavano più di mille parole.
“Sono orgoglioso di servire questo popolo. In appena tre giorni, un paese piccolo come il nostro è riuscito a raccogliere una quantità così importante di generi alimentari. Un risultato che non è solo numerico, ma che racconta il cuore grande di Montallegro. Questa esperienza ci ha ricordato ancora una volta che siamo una comunità unita, capace di stringersi attorno a chi soffre e di trasformare un gesto semplice in un grande atto d’amore. Un grazie speciale va alla nostra scuola, ai dirigenti, agli insegnanti, agli alunni e alle loro famiglie. Hanno risposto con sensibilità e generosità, dimostrando che educare significa anche insegnare la solidarietà con i fatti”, dichiara il primo cittadino Giovanni Cirillo.