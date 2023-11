Giornata internazionale contro violenza sulle donne, le iniziative dei 12 plessi dell’Anna Frank

L’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento, in occasione della ricorrenza della “ Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha impegnato i propri alunni, dall’ infanzia alla scuola secondaria di primo grado, in attività educativo-didattiche frutto di una progettazione mirata alla costruzione di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di valori fondamentali quali il rispetto, l’etica, la legalità. Educare, sensibilizzare e informare bambini, bambine e adolescenti su un tema così attuale, così importante come la violenza sulle donne, richiede ai docenti il massimo impegno nella realizzazione di ambienti educativi accoglienti e non giudicanti, in cui tutti gli studenti possano procedere verso una destrutturazione dei ruoli e delle relazioni basate su stereotipi.

La manifestazione unitaria dal titolo ”In dialogo contro stereotipi e violenze di genere”, ideata per la celebrazione della giornata del 25 novembre, ha visto tutti i dodici plessi dell’istituto Anna Frank, impegnati nella realizzazione di azioni significative, adeguate alle diverse età degli alunni, dal forte impatto emotivo. La scuola secondaria di primo grado, ha voluto il coinvolgimento attivo della famiglie con cui hanno promosso un dialogo in circle time molto accorato e significativo. Emozionanti le esecuzioni canore e strumentali delle classi terze, seconde e prime, le drammatizzazioni dei testi scelti, le produzioni poetiche originali realizzate in lingua italiana e dialettale, le foto dei body painting eseguiti, le installazioni delle tele e dei disegni sul tema, l’illustrazione di vignette e della piramide realizzata contro la cultura che è alla base delle violenze di genere. Il percorso di collaborazione intrapreso con il territorio e tutta la comunità educante, è il fondamento su cui l’istituto ha posto, e continuerà a porre, la propria azione formativa.