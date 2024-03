Giornata mondiale del rene, screening in piazza ad Agrigento, Licata e Canicattì

Screening nefrologici gratuiti “in piazza” ad Agrigento, Licata e Canicattì nella giornata di domani, giovedì 14 marzo, in concomitanza della giornata mondiale del rene. Per l’occasione tre equipe di professionisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, coordinate dal direttore dell’Unità operativa complessa di nefrologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, Giuseppe Seminara, saranno presenti con un presidio dedicato dalle ore 9.00 alle 16.00 in piazza Cavour ad Agrigento e presso il Centro culturale di Canicattì e dalle 9.00 alle 13.00 a Licata nei locali della guardia medica di piazza Elena. Obiettivo dell’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con le Amministrazioni comunali di Agrigento, Licata e Canicattì, è quello di sensibilizzate la collettività sui corretti stili di vita utili a salvaguardare la salute dei reni prestando grande attenzione ai fattori di rischio e ai comportamenti preventivi. Ai cittadini sarà offerta anche la possibilità di effettuare dei test delle urine per valutare la funzionalità renale. Presso i tre presìdi saranno predisposti dei punti di raccolta e gli esiti dei test saranno forniti in tempo pressoché reale. L’eventuale constatazione di anomalie sarà oggetto di ulteriori approfondimenti che potranno essere condotti presso il reparto di nefrologia dell’ospedale di Agrigento.