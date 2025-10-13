Agrigento

Giornata Mondiale della Menopausa, visite gratuite ginecologiche ed uroginecologiche all’ospedale di Agrigento

Le visite saranno effettuate dalle ore 09: 00 alle ore 14:00 presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, l’ Unita’ Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta dalla dottoressa Falco Abramo, offre servizi di visite gratuite ginecologiche ed uroginecologiche alla popolazione.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi e di promuovere la salute del pavimento pelvico. Le visite saranno effettuate dalle ore 09: 00 alle ore 14:00 presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia e sarà possibile prenotarsi scrivendo al seguente indirizzo mail : poagrigento.ostetriciaeginecologia@aspag.it

