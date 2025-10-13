Sport

Maria Pia Matraxia è la nuova campionessa regionale di Risiko

Matraxia, appassionata del gioco da circa 7 anni, ha vinto coniugando al meglio la strategia e grazie anche all'inevitabile fortuna ai dadi

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Maria Pia Matraxia, giocatrice del Risiko club “Eclettica” di Caltanissetta, è la nuova campionessa regionale di Risiko. Matraxia, appassionata del gioco da circa 7 anni, ha vinto coniugando al meglio la strategia e grazie anche all’inevitabile fortuna ai dadi. Secondo posto per Agostino Di Betta del Risiko club “Eagles” di PALERMO, che ha perso per soli due punti la possibilità di diventare lui il nuovo campione regionale, terza classificata Mariella Brucculeri che gioca per il club “Il Pifferaio” di San Cataldo (Caltanissetta) e quarto Gaetano Scoglio del “Risiko dello Stretto” di Messina. Il torneo è terminato ieri dopo mezzanotte e ha visto protagonisti 32 giocatori provenienti da tutta la Sicilia che si sono ritrovati nella “Nuova Locanda” di San Cataldo. Il campionato individuale regionale di Risiko in Sicilia non veniva organizzato dal 2019. Quest’anno, i 7 Risiko club ufficiali dell’Isola (PALERMO, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e Siracusa) hanno voluto fortemente riprendere la tradizione di avere un proprio campionato per eleggere il miglior giocatore o giocatrice dell’anno, dando vita quest’anno al 9° campionato che ha avuto 3 tappe open di avvicinamento alla finale che si sono svolte a maggio, giugno e settembre, a Catania, PALERMO e Caltanissetta, e una formula di qualificazione che ha previsto anche delle selezioni interne ad ogni club partecipante. 

