La ong Nadir con 56 migranti sbarcati a Lampedusa

Ha attraccato nella notte a Lampedusa la nave ong Nadir, a cui e’ stato assegnato il porto sicuro della maggiore delle isole Pelagie, con a bordo 56 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. Si tratta di ghanesi e sudanesi, fra cui una donna e due minori, che hanno riferito di essere partiti da Gas Garabulli, in Libia, a bordo di un gommone di otto metri. Tutti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 214 persone. Non sono previsti trasferimenti nella mattinata.

Intanto, verso un peschereccio con circa 100 migranti avvistato dal velivolo Eagle3 di Frontex a 85 miglia da Malta, si e’ diretta la nave ong Nihayet Garganey VI: l’operazione di soccorso e’ coordinata dalle autorita’ maltesi.