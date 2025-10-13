Lampedusa

La ong Nadir con 56 migranti sbarcati a Lampedusa

Altri 100 sono stati soccorsi da un peschereccio da Malta

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Ha attraccato nella notte a Lampedusa la nave ong Nadir, a cui e’ stato assegnato il porto sicuro della maggiore delle isole Pelagie, con a bordo 56 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. Si tratta di ghanesi e sudanesi, fra cui una donna e due minori, che hanno riferito di essere partiti da Gas Garabulli, in Libia, a bordo di un gommone di otto metri. Tutti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 214 persone. Non sono previsti trasferimenti nella mattinata.

Intanto, verso un peschereccio con circa 100 migranti avvistato dal velivolo Eagle3 di Frontex a 85 miglia da Malta, si e’ diretta la nave ong Nihayet Garganey VI: l’operazione di soccorso e’ coordinata dalle autorita’ maltesi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

La dea bendata bacia la Sicilia, vinti 83mila euro
Catania

Dosi di droga prenotate in chat e consegna a domicilio, arrestato pusher
Lampedusa

La ong Nadir con 56 migranti sbarcati a Lampedusa
Caltanissetta

Furto, droga e armi: arrestati quattro condannati
Agrigento

Giornata Mondiale della Menopausa, visite gratuite ginecologiche ed uroginecologiche all’ospedale di Agrigento
Palermo

Omicidio Palermo, oggi l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina