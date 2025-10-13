Trapani

Sorpresi ad asportare mobili e arredi da una struttura confiscata alla criminalità organizzata: quattro denunce

Denunciati tre uomini e una donna per furto aggravato in concorso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato tre uomini e una donna per furto aggravato in concorso.

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Castelvetrano, durante un servizio di controllo del territorio, a sorpreso tre uomini di 81, 47 e 41anni e una donna 30enne tutti del posto, intenti ad asportare mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata alla criminalità organizzata.

La refurtiva rinvenuta, veniva sequestrata e custodita in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, i quattro soggetti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e alla donna “trovata alla guida del veicolo utilizzato per trasportare la refurtiva” veniva in oltre contestata la guida senza patente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

La dea bendata bacia la Sicilia, vinti 83mila euro
Catania

Dosi di droga prenotate in chat e consegna a domicilio, arrestato pusher
Lampedusa

La ong Nadir con 56 migranti sbarcati a Lampedusa
Caltanissetta

Furto, droga e armi: arrestati quattro condannati
Agrigento

Giornata Mondiale della Menopausa, visite gratuite ginecologiche ed uroginecologiche all’ospedale di Agrigento
Palermo

Omicidio Palermo, oggi l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina