Omicidio Palermo, oggi l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina

L'esame sarà eseguito dal medico legale Ginevra Malta

Pubblicato 1 ora fa
Sarà eseguita oggi, all’istituto di medicina legale del Policlinico, l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina, ucciso sabato notte a Palermo. L’esame sarà eseguito dal medico legale Ginevra Malta. Solo in serata, ieri, dopo la confessione dell’assassino, Gaetano Maranzano, è stato accertato che la vittima era stata uccisa con un colpo di pistola. Non c’era il foro d’uscita della pallottola e questo aveva lasciato qualche dubbio agli inquirenti che avevano ipotizzato che l’omicida avesse usato un corpo contundente. Davanti al pm Maurizio Bonaccorso e all’avvocato Luca Monteleone, Gaetano Maranzano ieri notte ha confessato di avere sparato un colpo alla testa del ragazzo. Nella zona del locale gestito da Paolo, nel cuore della movida di Palermo, luogo del delitto, in tanti, compresa la madre della giovane vittima, hanno detto di avere sentito un colpo di pistola e di aver visto poi il fuggi fuggi di giovani a bordo di scooter. La madre è stata la prima a soccorrere il ragazzo, ma non c’è stato nulla da fare. 

