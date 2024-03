Giornata mondiale dell’endometriosi, il Comune di Agrigento si illumina di giallo

Ad Agrigento, in occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi, che ricorre il 28 marzo, il Comune di Agrigento ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sull’endometriosi”.

L’iniziativa, firmata dall’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi – A.L.I.C.E. Odv Endomarch Team Italy, e promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale, pone l’attenzione sulla prevenzione nei confronti di una patologia cronica e invalidante, da cui sono affette almeno 3 milioni di donne in Italia.

Il Comune di Agrigento ha aderito alla campagna “Facciamo luce sull’endometriosi” e domani, giovedì 28 marzo, il prospetto di Palazzo di Città verrà illuminato di giallo, colore simbolo della sensibilizzazione all’endometriosi.