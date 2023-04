Giornata mondiale sull’autismo, assessore Vullo: “Si lavori a processi di inclusione”

L’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo, commenta a conclusione della giornata mondiale sull’autismo la finalità delle iniziative e le prospettive da perseguire per combattere questi disturbi che incidono sulla crescita di chi purtroppo ne è colpito secondo le statistiche un bambino ogni 77, numeri certamente non di poco conto.

“La giornata sulla consapevolezza sull’autismo di ieri ha rappresentato un momento importante non solo di conoscenza della patologia ma anche di prospettiva, ieri mattina ho partecipato alla passeggiata organizzata dalle associazioni e Asp “l’Autismo nella Valle” alla presenza di scolaresche, mamme e associazioni e il pomeriggio c’è stata una straordinaria rappresentazione sul tema autismo organizzata dall’Associazione Vita Autismo e dal Leo Club, una giornata di beneficenza raccontando il tema autismo dopo l’età scolare che è il vero tallone d’achille per chi è autistico.

Posso dire che su questo tema con la piena collaborazione del mio Assessorato , del distretto socio-sanitario e delle Asp stiamo lavorando in piena sinergia al problema , l’obiettivo finale è realizzare una struttura dedicata e specializzata che segua dopo l’età scolare questi ragazzi attraverso corsi di formazione per inserirli nel mondo del lavoro.

Ecco perché c’è una certa fiducia che con la rete che abbiamo costituito con le Associazioni, le famiglie ,l’Assessorato e l’Asp si possa realizzare questo progetto, perché l’autistico non può essere emarginato due volte e in questo processo si devono raddoppiare gli sforzi per seguire dei percorsi inclusivi e di integrazione vera , un cammino iniziato che deve vedere coinvolte tutte le Istituzioni per un tema l’autismo che è centrale per la crescita della nostra società”