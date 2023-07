Giornata Plastic Free sul lungomare di San Leone: raccolti 16 sacchi di rifiuti

Proseguono le giornate Plastic free nella provincia di Agrigento. Una giornata ecologica si è svolta ieri pomeriggio su tutto il lungomare di San Leone. “Noi di Plastic Free non ci fermiamo nemmeno per il caldo anomalo, perché è anche questo che combattiamo”, si legge in una nota dell’associazione.

Durante la giornata sono state raccolte in totale 16 sacchi di 120 chilogrammi tra plastiche, carte, e altri rifiuti e poi mezzo chilo di cicche di sigarette.

“Queste giornate servono a sensibilizzare giovani e meno giovani al rispetto dei luoghi che frequentiamo. Ringraziamo Rotaract e Rotary Club Agrigento, Innerwheel Agrigento Associazione Volontariato Protezione Civile Grifoni, Ordine dei Farmacisti Prov. Agrigento e A.Ti.Far. Agrigento per la collaborazione”.