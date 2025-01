Giorno della Memoria, la commemorazione all’Istituto Anna Frank di Agrigento 

In occasione del Giorno della Memoria che sarà celebrato il 27 gennaio 2025, in attuazione di quanto previsto dalla legge 20 luglio 2000 n. 211, l’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento ha organizzato, d’intesa e in collaborazione con la Prefettura di Agrigento, il Comune di Agrigento, l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Archivio di Stato, una cerimonia di commemorazione dal titolo “Costruire il futuro: dalla memoria alla pace” che si svolgerà lunedì 27 gennaio prossimo alle ore 10.00 nel complesso scolastico di Fontanelle, ove insistono i plessi scolastici “Collodi”, “G. Verga” e “V. Reale” che fanno parte di questo Istituto.

A porgere i saluti di benvenuto e ad introdurre sarà il Dirigente Scolastico Alfio Russo a cui seguiranno gli interventi del Prefetto di Agrigento, Sua Eccellenza Salvatore Caccamo, del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, dell’Arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e della Dirigente dell’Archivio di Stato Rossana Florio.

Oltre quattrocento gli alunni che saranno impegnati in diverse rappresentazioni, espressione di una profonda attività educativo didattica di sensibilizzazione e riflessione sui delicati temi dell’olocausto e delle persecuzioni razziali.

Durante l’evento, S.E. il Prefetto consegnerà alle famiglie di tre soldati agrigentini, deportati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale, le medaglie alla memoria, quale alto riconoscimento civile alle vittime del nostro territorio.

Il momento celebrativo sarà aperto e concluso con un “flash mob” degli alunni che comporranno fisicamente il simbolo della Pace. Le diverse drammatizzazioni, letture, coreografie, canti e musiche realizzate dagli studenti, sapientemente guidati dai loro docenti, serviranno per richiamare una consapevole attenzione sul dovere della memoria come impegno per costruire la Pace.