Giro di Sicilia, oggi la tappa ad Agrigento: ecco come cambia la viabilità 

Al via oggi il Giro di Sicilia. La corsa ciclistica interesserà nelle prime due tappe la provincia di Agrigento. L’arrivo dei ciclisti nella prima tappa è previsto ad Agrigento con ovvie conseguenze dal punto di vista della viabilità. Per tale motivo negli scorsi giorni è stata firmata un’ordinanza sindacale che impone cambiamenti e divieti di sosta in diverse zone della Città dei templi. Ecco come cambia la viabilità.

DIVIETO DI SOSTA

Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 14.00 del giorno 09/04/2023 alle ore 23.00 dell’11/04/2023; Via Europa ambo i lati dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dell’11/04/2023: Piazzale Ugo La Malfa area comunale adiacente il boschetto lato sud/est come da circoscrizione dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del 11/04/2023;Piazza Fratelli Rosselli dalle ore 00.00 del 10/04/2023 alle ore 23.00 del 11/04/2023;Via Francesco Crispi in ambo i lati dalle ore 00.00 dell’11/04/2023 fino alle ore 20.00; Via Imera da piazza Vittorio Emanuele fino al civico n.11 dalle ore 7.00 fino a cessato bisogno del 04/04/2023; Piazza Aldo Moro dalle ore 00.00 alle ore 20.00 dell’11/04/2023; Via Luca Crescente divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata e divieto assoluto di sosta dalle ore 00.00 alle 20.00 del 11/04/2023;

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Piazza Vittorio Emanuele, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei Carabinieri e della Questura dalle ore 06.00 fino alle ore 23.00 del giorno 11 Aprile 2023; Via Europa dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del 11/04/2023; Piazza Fratelli Rosselli dalle ore 00.00 del 10/04/2023 alle ore 23.00 del 11/04/2023; Via Francesco Crispi tutta dalle ore 12.00 fino a cessato bisogno del 11/04/2023; Via Imera da piazza Vittorio Emanuele fino al civico n.11, dalle ore 06.00 alle ore 23.00 del 11/04/2023 ;Via Luca Crescente divieto di circolazione nel tempo strettamente necessario per il passaggio dei ciclisti;

PERCORSI ALTERNATIVI

Quanti provenienti da via Gramsci e diretti a nord-est della città possono transitare attraverso il Viale Vittoria con direzione via Giovanni XXIII° – Via Cicerone e bretella Nord-Est in uscita; Quanti provenienti da Via Cicerone possono transitare anche per via San Vito e De Gasperi e via Ragazzi del 99 ; La via Imera sarà chiusa al traffico veicolare con direzione P.V.Emanuele, all’altezza del ponte Garibaldi viene fatta eccezione solamente ai residenti ai mezzi di soccorso – taxi e di pubblica utilità;Via Delle Torri sarà chiusa al transito con direzione piazza Marconi quanti debbono recarsi nella parte sud della città possono transitare dal tunnel Piedigrotta e potranno raggiungere la zona sud della città.