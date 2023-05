Giro in moto tra sole, mare e … rifiuti!

Metti un giro in moto con degli amici in una bella giornata di sole nella più bella città dei mortali, a vocazione turistica e con il titolo di Capitale della Cultura per il 2025, peccato che lungo il tragitto alcuni giovani centauri, a pochi metri dal centro cittadino di Agrigento, si sono trovati, tra il verde e gli alberi, una lunga scia di rifiuti di ogni tipo.

“Lu suli, lu mari, sono solo la facciata di questa bella Sicilia. Questo è quello che c’è sotto la punta dell’iceberg, tanti rifiuti. Ora mi chiedo ma perchè noi siciliani facciamo tutto questo? Qual’è il motivo? Ci sono le discariche, ci sono i punti di raccolta e le isole ecologiche, perchè ? Boh non si capisce!” Queste le parole pronunciate nel video denuncia da un giovane centauro in giro per la città di Agrigento.