Giunta Sodano, entra Michelangelo Lo Piraro: Mariuccia Miccichè vicesindaco?

Michelangelo Lo Piparo entra nella giunta guidata dal sindaco Michele Sodano. Le indiscrezioni delle scorse settimane sembrano aver trovato conferme con la nomina che dovrebbe essere formalizzata questo pomeriggio. Sarà un cambio tutto interno a Controcorrente il subentro a Giovanni Crosta, che, come noto, si è dimesso dopo la nota polemica sulla sua casa – ora abusiva – di Zingarello. Il primo cittadino fin dall’addio del suo fidatissimo vicesindaco aveva continuato a prendere tempo, in pubblico e in privato, dichiarando però a tutti che la situazione era “work in progress”.

Lo Piparo potrebbe assumere le deleghe alla polizia locale, alla trasparenza e (forse) anche quella all’Ecologia che al momento è nelle mani dell’assessore Riccobene. La carica di vicesindaco, sempre secondo quanto trapela, potrebbe andare invece a Mariuccia Miccichè, ruolo già ricoperto “ad interim” durante l’assenza di Sodano nei giorni del violento nubifragio che si è abbattuto su Agrigento. Michelangelo Lo Piparo, già commissario di polizia in pensione, durante la sua carriera ha prestato servizio nelle Questure di Caltanissetta, Cagliari ed Agrigento, occupandosi di criminalità organizzata, partecipando attivamente alla cattura di pericolosi latitanti e concorrendo a delicate indagini sui sequestri di persona. E’ stato responsabile del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica della Questura di Agrigento e ha ancora lavorato presso la DIA di Agrigento e la Polfer.