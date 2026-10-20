Agrigento

Ad Agrigento il Disability BioDiversity Pride

La manifestazione è in programma il 25 ottobre alle ore 16 davanti il Municipio di Agrigento

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Una città più accessibile, inclusiva e sostenibile è una città migliore per tutte e tutti. È da questa consapevolezza che nasce il Disability BioDiversity Pride Agrigento 2026, la manifestazione in programma domenica 25 ottobre, dedicata alla valorizzazione delle differenze, alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e alla costruzione di una società capace di riconoscere e accogliere ogni forma di diversità. Il ritrovo è previsto alle ore 16:00 davanti al Municipio di Agrigento, in piazza Pirandello da dove partirà una parata aperta alla cittadinanza, con la partecipazione di persone con e senza disabilità, associazioni, realtà del volontariato e cittadini che condividono l’obiettivo di una società più giusta e inclusiva. Il corteo attraverserà la via Atenea, Porta di Ponte e si concluderà in piazza Stazione, dando visibilità alle istanze legate ai diritti, all’accessibilità e alla mobilità sostenibile.

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