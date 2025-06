Giuseppe Pullara è il nuovo Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte

Posta in arrivo

L’ingegnere Giuseppe Pullara, insegnante e vice presidente nazionale di Conflavoro, è il nuovo Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte per l’anno sociale 2025-2026, subentra a Salvatore Impiduglia. La cerimonia del “Passaggio della Campana” si è tenuta, lo scorso 29 giugno, nella suggestiva cornice del Feudo Burrajotto. All’evento hanno preso parte numerose autorità lionistiche, tra cui i presidenti dei club Agrigento Host, Nancy Arena, Agrigento Valle dei Templi, Gaetano Salemi, e il presidente della zona 26, Francesco Pira. Durante la cerimonia, il neo presidente ha presentato lo staff che lo accompagnerà nel suo mandato: segretario, Eduardo Sessa; tesoriere: Angelo Moncado; cerimoniera, Maria Concetta Principato; vice Cerimoniera, Tania Cutugno.

Il presidente ha anche presentato il GAT ( Global Action Team) formato da: GLT ( Primo vice Presidente) Lia Minio; Presidente GST( comitato Service) Enrico Fiorella; Presidente GMT ( Comitato Soci) , Antonella Gallo Carrabba. Nel suo emozionante discorso d’insediamento, Pullara ha espresso gratitudine verso il presidente uscente Impiduglia per l’impegno e la passione dimostrati nel corso dell’anno sociale. Ha poi aggiunto: “Grazie per la fiducia che avete riposto in me, è un dono prezioso che mi sprona a dare il meglio. Essere chiamato a rappresentarvi è un onore che mi commuove e mi investe di una profonda responsabilità. La sento nello stomaco, nel petto, negli occhi, ogni volta che penso a ciò che potremo realizzare insieme.” Il neo Presidente ha sottolineato, inoltre, l’importanza della condivisione e della collaborazione, ponendo l’accento sulla dimensione umana e l’operosità silenziosa dei soci: “Sarò trasparente, presente, umano. Vi chiedo di starmi accanto con la vostra esperienza e forza silenziosa. Non solo come squadra, ma come presenza viva, come spalle che sorreggono e anime che si fidano.” Nel corso della serata, sono stati conferiti riconoscimenti a due storici membri del club, Carola De Paolo e Carmelo Vitello, per il loro contributo costante e l’incondizionata dedizione alle attività lionistiche. Un momento di grande commozione è stato dedicato al conferimento del Premio Chevron per i 30 anni di appartenenza al Lions International al compianto socio Michele Alfano, venuto a mancare durante l’anno sociale 2024/2025. Il riconoscimento è stato ritirato dal figlio Angelo, anche lui socio, in un gesto che ha unito memoria e continuità. Il Lions Club Agrigento Chiaramonte si prepara così ad affrontare un nuovo anno all’insegna della solidarietà, del servizio e della condivisione.