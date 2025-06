Ribera, il Sindaco Ruvolo incontra Mister Vincenzo Italiano

Con grande emozione e orgoglio, oggi la Sala dei Sindaci del Comune di Ribera ha ospitato un momento speciale: l’incontro tra il Sindaco Matteo Ruvolo, l’Amministrazione Comunale, i Consiglieri e Mister Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC e figlio illustre della nostra terra.

Un’occasione per celebrare non solo il prestigioso traguardo della Coppa Italia 2025, conquistata dal Bologna sotto la sua guida, ma anche per rendere omaggio al profondo legame che Mister Italiano continua a coltivare con Ribera, la Città dove è cresciuto e che porta sempre nel cuore.

Durante la cerimonia, il Sindaco ha consegnato al Mister due doni simbolici: un piatto in ceramica artistica di Sciacca raffigurante il trofeo della Coppa Italia e una ceramica con il simbolo del Comune di Ribera, a testimonianza dell’orgoglio e della gratitudine della comunità riberese.

A suggellare questo momento, Mister Italiano ha firmato l’Albo d’Oro del Comune di Ribera, entrando ufficialmente nella memoria storica della città come esempio di talento, dedizione e attaccamento alle proprie radici.

Per l’occasione, è stata inoltre preparata dalla pasticceria Sabella una torta dedicata al Mister Italiano, simbolo dolce di una giornata indimenticabile