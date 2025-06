Serate senza permessi, alcolici a minorenni e irregolarità: stretta sulla movida agrigentina 

Continua incessante l’attività della Polizia di Stato, in Agrigento e in provincia, soprattutto nelle località balneari dove si svolge la “movida”. Sono stati effettuati numerosi controlli amministrativi, soprattutto a strutture commerciali di ritrovo dei giovani, finalizzati alla verifica delle idoneità dei locali e delle attività svolte, al fine di garantire la corretta fruizione degli stessi e l’incolumità degli utenti.

In particolare, nelle ultime settimane, su disposizione del Questore Tommaso Palumbo, con il coordinamento della Squadra di Polizia Amministrativa della locale Divisione P.A.S. (Polizia Amministrativa e Sociale), sono stati effettuati capillari controlli con l’irrogazione delle sanzioni meglio di seguito enucleate: controlli Amministrativi ad esercizi pubblici (15); Persone controllate (38); Persone denunciate alla A.G. (5); Sanzioni amministrative irrogate (7); Diffide ad effettuare attività danzanti/musicali senza Licenza di P.S. (8); Attività commerciali oggetto di chiusura temporanea ex art.100 TULPS (3).

Durante i predetti servizi, svolti soprattutto nelle ore serali e notturne, il personale operante ha riscontrato gravi violazioni delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni di P.S. ed, in particolare, l’organizzazione ed espletamento di trattenimento danzante senza alcuna autorizzazione di P.S., locali privi di idoneo certificato di agibilità, violazioni del piano di sicurezza sanitario rilasciato dall’Autorità Sanitaria competente (assenza di addetti abilitati al soccorso sanitario di persone), numero di persone intente a ballare superiore a quanto autorizzato e varie inosservanze delle prescrizioni indicate nella licenza di P.S.

Sono state irrogate, ai titolari delle attività commerciali, numerose sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro a seguito dell’accertamento delle citate violazioni di norme. Inoltre, in tre esercizi pubblici è stata accertata la somministrazione di bevande alcooliche a minori, anche di anni 16; per uno di questi locali, sito nel centro cittadino, proprio per detta violazione prevista da norma penale, è stata disposta la chiusura temporanea per giorni 5 con provvedimento del Questore.

I controlli amministrativi in argomento sono finalizzati alla tutela degli avventori dei locali di pubblico spettacolo, la cui incolumità è potenzialmente messa in pericolo durante l’effettuazione di serate danzanti/musicali in locali privi di agibilità e di Licenza di P.S., peraltro sovente sovraffollati rispetto la capienza massima prevista che costituisce un grave pericolo e rischio per coloro che frequentano dette attività commerciali. Infine, si evidenzia che, solamente nel corrente mese di giugno, l’Ufficio Licenze della Questura ha ricevuto numerosissime richieste che hanno portato, talvolta dopo pochissimi giorni dalla presentazione, all’emissione di ben 52 provvedimenti del Questore (Licenza) con i quali sono stati autorizzati i titolari di esercizi commerciali all’effettuazione di serate danzati/musicali.