Licata, rifiuti abbandonati lungo la Ss115: al via la bonifica

Il comune di Licata sta procedendo alla bonifica e messa in sicurezza dell’area antistante il Lido Casale, sulla strada statale 115.

“A tutela dell’ambiente e del decoro urbano, dice il sindaco Balsamo, informiamo che sono state installate telecamere di videosorveglianza, attive 24h a partire da oggi, per il monitoraggio costante dell’area. Ogni comportamento illecito, come l’abbandono di rifiuti o danneggiamenti, sarà prontamente segnalato alle autorità competenti. Confidiamo nella collaborazione e nel senso civico di tutti”, ha chiuso il primo cittadino.