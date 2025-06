Due nuovi medici al reparto di chirurgia di Sciacca, Termine: “fondamentali per una migliore gestione”

Il sindaco Fabio Termine e la Commissione consiliare Sanità, col suo presidente Antonino Venezia e i componenti Daniela Campione, Gaetano Cognata e Clelia Catanzaro, erano intervenuti nelle scorse settimane per chiedere una maggiore attenzione del direttore generale dell’Asp di Agrigento sull’ospedale di Sciacca e più in particolare sulla situazione drammaticamente deficitaria del personale medico del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Sciacca e di provvedere con urgenza al suo potenziamento.

Oggi il sindaco e la commissione Sanità esprimono la propria soddisfazione per l’immissione in servizio di due nuovi chirurghi, “fondamentali per garantire una migliore gestione e funzionalità di un reparto importante e per assicurare nella sua interezza un servizio essenziale ai cittadini che da Sciacca e da paesi di altre province hanno il Giovanni Paolo II come proprio ospedale di riferimento”.