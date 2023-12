Gli auguri dell’arcivescovo di Agrigento: “Siate gioiosi e operosi nella misericordia”

Tradizionale appuntamento degli auguri di Natale con l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Il capo della chiesa agrigentina, incontrando la stampa, ha voluto porgere gli auguri per le feste ai cittadini: “Il Natale è un momento gioioso per la comunità dei credenti. C’è motivo di essere gioiosi? Per il credente si, perché il Signore viene nella storia, viene nelle tragedie della storia perché si possa conservare un’anima in tutto questo. Non possiamo tacere che la guerra, che già di suo è fuori dalla ragione, è degradata. È facile ricordare quella che si chiama la strage degli innocenti ma non è un ricordo vago ma un fatto attuale sui tanti scenari di guerra che ci sono e che investe proprio la terra Santa. Tanti, troppi bambini sono morti quasi a violare ciò che si innalza nella scrittura. Si sta permettendo che il giusto perisca con l’empio. È Natale ma dobbiamo dirlo lo stesso e non bisogna oscurare le feste con le bugie. Il Signore è venuto e verrà ed è questo che ricordiamo. Il mio augurio è quello che voi possiate essere gioiosi e operosi nella giustizia e nella misericordia”.