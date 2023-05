Gli ultras dell’Akragas donano vestiti e alimenti alle famiglie in difficoltà 

Il gruppo ultras dell’Akragas calcio, “Facce toste”, ha donato decine di chili di alimenti, vestiti e giocattoli all’associazione “Volontari di strada” di Agrigento. Un gesto per manifestare vicinanza alle centinaia di famiglie agrigentine che vivono in difficoltà economiche e una risposta a quanti associano, sbagliando, il fenomeno “ultras” ad un movimento violento.

“Alcuni pensano che essere Ultras sia solo stadio e tifo – ha detto il leader del gruppo, Danilo Di Francesco – . Per noi è anche andare oltre. È in momenti come questi che si vede la nostra forza, stiamo cercando di coinvolgere anche i ragazzi, i nostri baby ultras, in attività di beneficenza e di solidarietà”. “Gli ultras, pur in assenza del calcio giocato, hanno disputato – ha detto il presidente dei Volontari di strada, Anna Marino – una partita importante: quella della solidarietà”.