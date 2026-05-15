Non si ferma all’alt, si schianta contro muro e scappa: denunciata 35enne 

Non si ferma all’alt imposto dalla polizia, impegnata in ordinari controlli stradali, si schianta contro un muro e fugge a piedi nel tentativo di far perdere le tracce.

È successo a Canicattì dove una trentacinquenne, originaria della Romania, è stata rintracciata prontamente dagli agenti del locale commissariato e denunciata a piede libero. Il veicolo che conduceva è risultato sprovvisto di assicurazione ma – con la manovra azzardata – ha rischiato di provocare danni ben peggiori.