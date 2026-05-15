Canicattì

Non si ferma all’alt, si schianta contro muro e scappa: denunciata 35enne 

È successo a Canicattì dove una trentacinquenne, originaria della Romania, è stata rintracciata e denunciata

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Non si ferma all’alt imposto dalla polizia, impegnata in ordinari controlli stradali, si schianta contro un muro e fugge a piedi nel tentativo di far perdere le tracce.

È successo a Canicattì dove una trentacinquenne, originaria della Romania, è stata rintracciata prontamente dagli agenti del locale commissariato e denunciata a piede libero. Il veicolo che conduceva è risultato sprovvisto di assicurazione ma – con la manovra azzardata – ha rischiato di provocare danni ben peggiori. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Schiaffi e pugni alla moglie incinta e violenza sessuale”, 33enne rinviato a giudizio 
Agrigento

Americani morti in incidente: Prefettura Agrigento alla ricerca dei familiari delle vittime
Apertura

L’incidente mortale a Sciacca, padre e figlia ricoverati in ospedale: aperta inchiesta 
Agrigento

Autobotti, vertice tra Aica e Ati ma i trasportatori senza accordo non ripartiranno
Apertura

Pubblica sul web fotomontaggi hot di donne ignare, condannato canicattinese 
banner italpress istituzionale banner italpress tv