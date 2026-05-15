Canicattì
Non si ferma all’alt, si schianta contro muro e scappa: denunciata 35enne
È successo a Canicattì dove una trentacinquenne, originaria della Romania, è stata rintracciata e denunciata
Non si ferma all’alt imposto dalla polizia, impegnata in ordinari controlli stradali, si schianta contro un muro e fugge a piedi nel tentativo di far perdere le tracce.
È successo a Canicattì dove una trentacinquenne, originaria della Romania, è stata rintracciata prontamente dagli agenti del locale commissariato e denunciata a piede libero. Il veicolo che conduceva è risultato sprovvisto di assicurazione ma – con la manovra azzardata – ha rischiato di provocare danni ben peggiori.
Redazione
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