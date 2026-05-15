Atletica

La Pro Sport Ravanusa conquista 12 medaglie ai campionati regionali Paralimpici di Messina

Il Sindaco Pitrola: "dietro ogni medaglia c'è un lavoro fatto di amore, costanza e supporto quotidiano"

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Ai Campionati Regionali Paralimpici di Messina, la Pro Sport Ravanusa ha scritto una pagina di storia memorabile, conquistando ben 12 medaglie. “Un vero e proprio dominio che ci riempie d’orgoglio”, dice il sindaco Salvatore Pitrola. “Questo straordinario successo non è solo il risultato di un medagliere da record, ma è la testimonianza più bella di cosa significano determinazione, spirito di sacrificio, talento e inclusione. I nostri atleti hanno dimostrato, ancora una volta, che non esistono barriere capaci di fermare la passione e la forza di volontà. Questi ragazzi sono l’esempio più bello e pulito della nostra terra”, continua il primo cittadino che rivolge i complimenti a ciascun atleta per le emozioni e un ringraziamento speciale va a Giancarlo La Greca e alla Pro Sport, ai tecnici, agli accompagnatori e alle famiglie: “dietro ogni medaglia c’è un lavoro fatto di amore, costanza e supporto quotidiano”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Appalti pilotati nella sanità, accolto il patteggiamento a tre anni per Totò Cuffaro
di Giuseppe Castaldo

“Schiaffi e pugni alla moglie incinta e violenza sessuale”, 33enne rinviato a giudizio 
Agrigento

Americani morti in incidente: Prefettura Agrigento alla ricerca dei familiari delle vittime
Apertura

L’incidente mortale a Sciacca, padre e figlia ricoverati in ospedale: aperta inchiesta 
Agrigento

Autobotti, vertice tra Aica e Ati ma i trasportatori senza accordo non ripartiranno
banner italpress istituzionale banner italpress tv