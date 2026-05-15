Legalità e sport: la scommessa dell’Istituto comprensivo “Anna Frank”

“Legalità e sport” questo il titolo della manifestazione organizzata dall’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento per domani al Palazzetto Eco green di via Ugo La Malfa in cui tutti gli studenti saranno impegnati in una attività unitaria che coniuga sport e valori della legalità.

La scuola Anna Frank è un istituto a curvatura sportiva che, con un potenziamento orario, offre ai propri alunni percorsi curricolari di indirizzi sportivi diversi. Lo sport vissuto come espressione dei valori del rispetto, del fair play, della responsabilità e della legalità, questo è il messaggio che domani tutti gli studenti esprimeranno con attività di gioco sport, i più piccoli, e con partite di basket e pallamano con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Sarà il dirigente scolastico Alfio Russo ad aprire la manifestazione dando il benvenuto a tutti i partecipanti. Nell’ambito dell’iniziativa verrà presentata la squadra di pallamano dell’Anna Frank, vincitrice della fase regionale dei Nuovi giochi della gioventù.