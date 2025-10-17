Grande partecipazione all’incontro della Democrazia Cristiana ad Agrigento: oltre 400 presenti (ft)

Si è svolto ieri pomeriggio, presso l’Hotel Akrabello, un partecipatissimo incontro promosso dalla Democrazia Cristiana in vista delle elezioni amministrative 2026. La sala gremita – con oltre 400 persone presenti – ha testimoniato la grande vitalità, l’entusiasmo e il rinnovato protagonismo della nostra comunità politica.

Donne, uomini e giovani della Democrazia Cristiana – si afferma in un comunicato stampa – si sono ritrovati per condividere idee, riflessioni e proposte in un clima di forte unità e determinazione. Numerosi gli interventi dei sindaci e dei consiglieri comunali della città e della provincia di Agrigento, che con passione e concretezza hanno portato il loro contributo di esperienza e visione per il futuro dei territori.

La presenza di amministratori, dirigenti, simpatizzanti e amici del partito ha reso l’incontro un momento di confronto vero, costruttivo e orientato all’azione.

Un ringraziamento particolare va al segretario nazionale Totò Cuffaro, al capogruppo Carmelo Pace e al segretario provinciale Antonietta Vita, la cui guida e i cui interventi hanno ulteriormente rafforzato la motivazione e la coesione del partito.

L’incontro ha confermato che la Democrazia Cristiana è viva, presente e pronta a costruire, insieme, un nuovo protagonismo per le nostre comunità.