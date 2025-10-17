Licata

Licata, si palpeggia davanti le cassiere del centro commerciale: fermato un extracomunitario

L'uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Carabinieri e Polizia sono intervenuti all’interno del centro commerciale di Licata e hanno fermato un extracomunitario che avrebbe creato attimi di paura dentro la galleria del centro. In particolare, l’uomo avrebbe importunato, palleggiandosi le parti intime, alcune cassiere di esercizi commerciali presenti in galleria.

A far scattare l’allarme sono stati gli operatori Unac della sicurezza all’interno del centro commerciale; sul luogo è anche intervenuta un’ambulanza del 118 per sottoporre l’uomo a un trattamento sanitario obbligatorio.

