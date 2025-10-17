Ultime Notizie

Corpo 87enne mummificato a casa, non si vedeva da tre anni

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e della compagnia di Acireale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il corpo mummificato di un 87enne, di cui non si avevano notizie da anni, è stato trovato nella sua abitazione di Pedara, nel Catanese.

Il ritrovamento è stato fatto per l’intervento dell’amministratore della palazzina di tre piani in cui l’uomo viveva a cui doveva essere notificato un documento e che ha contattato il fratello dell’87enne. Ma tra i due fratelli i rapporti si erano interrotti da anni per problemi familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e della compagnia di Acireale e i vigili del fuoco.

