Pensionato scomparso a Raffadali, ritrovata l’auto ma di Vincenzo Milisenda nessuna traccia 

Non si hanno più notizie ormai da quasi ventiquattro ore di Vincenzo Milisenda, pensionato ottantenne di Raffadali, scomparso misteriosamente nel nulla. L’uomo si è allontanato in auto nella serata di ieri facendo perdere le tracce. Potrebbe essere in uno stato confusionale, spaesato e impaurito. Già lo scorso mese si era verificato un episodio simile con l’ottantenne che, dopo essersi allontanato, era stato ritrovato ad Aragona.

Il veicolo è stato ritrovato questo pomeriggio in contrada Cannella. L’auto regolarmente chiusa a chiave ma del pensionato – ancora – nessuna notizia. Ogni sforzo è stato messo in campo, una vera e propria corsa contro il tempo prima che faccia buio e le condizioni diventino più difficili.

Le forze dell’ordine stanno setacciando l’intera area, vengono utilizzati droni e cani molecolari e un elicottero dei vigili del fuoco perlustra la zona. In ausilio anche un gruppo di motociclisti volontari che, con le motocross, stanno percorrendo anche i tratti più impervi. “Diamo una mano a questa famiglia e riportiamo a casa questo nostro nonno raffadalese – dice il sindaco Silvio Cuffaro – la ricerca prosegue con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Dobbiamo ancora lavorare per raggiungere l’obiettivo”.