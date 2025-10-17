Apertura

Pensionato scomparso a Raffadali, ritrovata l’auto ma di Vincenzo Milisenda nessuna traccia 

L’uomo lo scorso mese si era allontanato ed era stato trovato ad Aragona. In campo droni, cani molecolari e un elicottero dei vigili del fuoco

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Non si hanno più notizie ormai da quasi ventiquattro ore di Vincenzo Milisenda, pensionato ottantenne di Raffadali, scomparso misteriosamente nel nulla. L’uomo si è allontanato in auto nella serata di ieri facendo perdere le tracce. Potrebbe essere in uno stato confusionale, spaesato e impaurito. Già lo scorso mese si era verificato un episodio simile con l’ottantenne che, dopo essersi allontanato, era stato ritrovato ad Aragona.

Il veicolo è stato ritrovato questo pomeriggio in contrada Cannella. L’auto regolarmente chiusa a chiave ma del pensionato – ancora – nessuna notizia. Ogni sforzo è stato messo in campo, una vera e propria corsa contro il tempo prima che faccia buio e le condizioni diventino più difficili.

Le forze dell’ordine stanno setacciando l’intera area, vengono utilizzati droni e cani molecolari e un elicottero dei vigili del fuoco perlustra la zona. In ausilio anche un gruppo di motociclisti volontari che, con le motocross, stanno percorrendo anche i tratti più impervi. “Diamo una mano a questa famiglia e riportiamo a casa questo nostro nonno raffadalese – dice il sindaco Silvio Cuffaro – la ricerca prosegue con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Dobbiamo ancora lavorare per raggiungere l’obiettivo”. 

