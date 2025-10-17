Agrigento

Ancora maltempo ad Agrigento, diramata nuova allerta gialla 

Nuova ondata di maltempo in arrivo, diramata allerta gialla

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Sindaco avvisa la cittadinanza che il D.R.P.C. ha diramato avviso per il rischio meteo-idrogeologico allerta gialla con condi-meteo avverse  N. 25290 del 17/10/2025 con validità dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 del 18/10/2025.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, invita la popolazione a limitare gli spostamenti; non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori, allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; a non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.

