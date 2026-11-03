Guardia di Finanza, 8 nuovi militari assegnati ai reparti operativi della provincia di Agrigento

Otto nuovi appartenenti alla Guardia di finanza – di cui 6 Marescialli e 2 Finanzieri – sono giunti in provincia di Agrigento per rinforzare i ranghi dei reparti operativi. Il Comandante Provinciale ha ricevuto i neo-assegnati e formulato l’augurio di buon lavoro ai giovani colleghi che sono stati, da subito, immessi in servizio nelle fila del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di Agrigento, della Compagnia di Sciacca e delle Tenenze di Licata e di Lampedusa.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato anche gli Ispettori preposti al comando delle singole articolazioni di staff del Comando Provinciale, il Colonnello Gabriele Baron ha illustrato ai nuovi arrivati il delicato contesto operativo e socio-economico che li vedrà impiegati, i lineamenti dell’assetto organizzativo del Corpo in ambito agrigentino, le priorità strategiche perseguite nell’ambito dell’azione di polizia economico-finanziaria e le importanti sinergie in essere con i principali interlocutori istituzionali, tra cui le Procure della Repubblica di Agrigento e di Sciacca, la Prefettura, le altre Forze di polizia e le Agenzie fiscali. A conclusione del momento di presentazione, le nuove Fiamme Gialle hanno reso omaggio alla memoria del Giudice Rosario Livatino, fedele servitore dello Stato ferocemente ucciso dalla criminalità organizzata, il cui monumento è collocato proprio accanto all’ingresso del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Tra i nuovi arrivati, come detto, 6 hanno appena concluso il 95° corso “Argentera III” della Scuola Ispettori e Sovrintendenti all’Aquila, dove hanno, tra l’altro, conseguito la Laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa”, e rivestono ora il grado di Maresciallo. Gli ulteriori 2 militari provengono, invece, dalla Scuola Allievi Finanziari di Bari, presso la quale hanno frequentato il 24° corso “Fin. M.B.V.GF. Roberto Spirito”, appuntando sull’uniforme, al termine del relativo iter addestrativo, le Fiamme Gialle. L’arrivo delle nuove forze testimonia il livello di attenzione conferito dalla Guardia di finanza al presidio della sicurezza economico-finanziaria del territorio agrigentino e costituisce un rinnovato impulso all’esecuzione di tutte le missioni istituzionali di competenza, a tutela dei cittadini e delle imprese.