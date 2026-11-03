Apertura

Abusivismo, condanna definitiva per due pensionati: dovranno demolire immobile

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla difesa degli anziani coniugi che chiedeva di bloccare la demolizione dell’immobile

Pubblicato 23 secondi fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna per abusivismo a carico di una coppia di pensionati – lui ottantenne, lei settantacinquenne – di Comitini. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla difesa degli anziani coniugi che chiedeva di bloccare la demolizione dell’immobile.

La vicenda scaturisce da un controllo dei carabinieri della locale Stazione che avevano appurato la presenza di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazioni. La difesa dei coniugi, alla luce anche di una perizia tecnica di parte, aveva provato a bloccare il provvedimento sostenendo che la demolizione di suddette opere avrebbe compromesso l’integrità dell’intero immobile

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Abusivismo, condanna definitiva per due pensionati: dovranno demolire immobile
Apertura

Attacchi hacker colpiscono i supermercati siciliani, in tilt sistemi di refrigerazione 
Agrigento

Sorpreso a rubare in ditta di autobus, arrestato “ladro seriale”: era stato denunciato 3 giorni fa  
di Giuseppe Castaldo

Il maxi processo alla mafia di Villaseta e Porto Empedocle: 25 condanne (I NOMI)
di Giuseppe Castaldo

Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv