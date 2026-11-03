Abusivismo, condanna definitiva per due pensionati: dovranno demolire immobile

Diventa definitiva la condanna per abusivismo a carico di una coppia di pensionati – lui ottantenne, lei settantacinquenne – di Comitini. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla difesa degli anziani coniugi che chiedeva di bloccare la demolizione dell’immobile.

La vicenda scaturisce da un controllo dei carabinieri della locale Stazione che avevano appurato la presenza di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazioni. La difesa dei coniugi, alla luce anche di una perizia tecnica di parte, aveva provato a bloccare il provvedimento sostenendo che la demolizione di suddette opere avrebbe compromesso l’integrità dell’intero immobile.