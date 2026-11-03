Messina

Tir fuori strada sulla Messina-Palermo: illeso autista

Strada chiusa e disagi per la circolazione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Incidente autonomo senza gravi conseguenza sulla A20 Messina – Palermo, all’altezza del viadotto Buzza in territorio di Caronia. Un mezzo pesante è finito fuori strada poco prima del bypass che immette sul tratto di viadotto in cui si viaggia a doppio senso, perdendo il controllo del rimorchio. Illeso il conducente, nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli ma si sono registrati solo danni alle barriere di protezione.Sul   posto tempestivamente le pattuglie della Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, che hanno messo in sicurezza il transito veicolare. Disposta la chiusura del tratto di A20 tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra, direzione Palermo, per consentire la rimozione del mezzo ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche le squadre del CAS e del pronto intervento stradale. ( Foto Gazzetta del Sud)

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