Caos in ospedale, paziente semina il panico con estintore e aggredisce due agenti 

Momenti di forte tensione all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove un 36enne, che si trovava ricoverato nel reparto di Medicina, ha seminato il panico per motivi non del tutto chiari. L’uomo, uno straniero domiciliato a Lampedusa, improvvisamente si è strappato il catetere, ha preso un estintore e si è diretto verso i distributori automatici di snack tentando di danneggiarli.

Per puro caso, proprio in quel momento, vi erano due agenti della Polizia penitenziaria che stavano accompagnando un detenuto. Il 36enne si è anche scagliato contro gli uomini in divisa ma, alla fine, è stato bloccato. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l’esagitato e lo hanno denunciato. L’uomo, peraltro, è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano risalente al 2018. I due agenti della Penitenziaria hanno riportato ferite lievi.