Apertura

Calci, schiaffi e pugni all’ex compagna: 40enne condannato a cinque anni di reclusione 

In un altro episodio contestato, il quarantenne avrebbe trascinato l’ex coniuge per il corridoio fino ad aprire una finestra minacciandola di gettarla di sotto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cinque anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell’ex compagna convivente. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato G.T. quarantenne del posto. All’imputato, difeso dall’avvocato Sergio Vaccaro, venivano contestati diversi episodi di violenza ai danni della ex.

Condotte che si sarebbero protratte addirittura per cinque anni. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito la compagna con calci e pugni, in una occasione le avrebbe addirittura strappato una ciocca di capelli. In un altro episodio contestato, il quarantenne avrebbe trascinato l’ex coniuge per il corridoio fino ad aprire una finestra minacciandola di gettarla di sotto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Corruzione: indagati l’ex sindaco di Agrigento, un ex assessore e due imprenditori 
Agrigento

Caos in ospedale, paziente semina il panico con estintore e aggredisce due agenti 
Apertura

Abusivismo, condanna definitiva per due pensionati: dovranno demolire immobile
Apertura

Calci, schiaffi e pugni all’ex compagna: 40enne condannato a cinque anni di reclusione 
Apertura

Attacchi hacker colpiscono i supermercati siciliani, in tilt sistemi di refrigerazione 
banner italpress istituzionale banner italpress tv