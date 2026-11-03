Calci, schiaffi e pugni all’ex compagna: 40enne condannato a cinque anni di reclusione 

Cinque anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell’ex compagna convivente. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato G.T. quarantenne del posto. All’imputato, difeso dall’avvocato Sergio Vaccaro, venivano contestati diversi episodi di violenza ai danni della ex.

Condotte che si sarebbero protratte addirittura per cinque anni. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito la compagna con calci e pugni, in una occasione le avrebbe addirittura strappato una ciocca di capelli. In un altro episodio contestato, il quarantenne avrebbe trascinato l’ex coniuge per il corridoio fino ad aprire una finestra minacciandola di gettarla di sotto.