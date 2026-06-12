Agrigento

Guasto all’acquedotto, sospesa fornitura idrica a Canicattì e Casteltermini: ridotta in altri 5 Comuni

La sospensione della fornitura al partitore determina una riduzione della portata nei Comuni da esso alimentati: ovvero Aragona, Favara, Comitini e Porto Empedocle

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

AICA informa che, a seguito di formale comunicazione, Siciliacque ha interrotto ieri pomeriggio l’esercizio dell’acquedotto Fanaco a causa di un guasto tecnico. Tale interruzione ha comportato la sospensione della fornitura idrica ai comuni di Canicattì e Casteltermini, nonché al partitore di Aragona.

La sospensione della fornitura al partitore determina una riduzione della portata nei Comuni da esso alimentati: ovvero Aragona, Favara, Comitini e Porto Empedocle. È stata inoltre interrotta la distribuzione idrica nelle frazioni di San Michele e Fontanelle del Comune di Agrigento, nonché all’ospedale San Giovanni di Dio, che sarà rifornito da AICA tramite servizio sostitutivo di autobotte.

Le turnazioni idriche programmate nei Comuni interessati subiranno limitazioni o slittamenti fino al ripristino della regolare fornitura. AICA si scusa con l’utenza per i disagi arrecati, assicurando che seguirà con attenzione l’evolversi della situazione per il ripristino della regolare fornitura idrica nel più breve tempo possibile.

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