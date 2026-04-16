Ha aggredito il titolare di un locale della movida, denunciato ventenne 

La scorsa settimana si era reso protagonista di una aggressione con calci e pugni nei confronti del titolare di un locale della movida di Agrigento. I carabinieri, a conclusione di un’attività investigativa, sono riusciti a identificare e denunciare l’autore. Si tratta di un ventenne tunisino, residente in città, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane deve rispondere del reato di lesioni personali nonché di aver violato il Dacur, il divieto di avvicinamento ad alcune zone, al quale era sottoposto. Secondo quanto ricostruito, il ventenne avrebbe aggredito il proprietario di un locale – un trentacinquenne agrigentino – al rifiuto di quest’ultimo di servirgli una bevanda alcolica. Il commerciante è stato così preso a pugni.