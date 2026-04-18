Naro, violenta lite tra due donne pieno centro: due feriti e una denunciata

Urla, calci e pugni in pieno centro a Naro, sotto gli occhi attoniti di chi passava per strada. Questa mattina due donne se le sono date di santa ragione davanti a un’attività commerciale della città, in quello che tutto lascia credere sia l’epilogo burrascoso di una storia sentimentale complessa.

A mettere fine al caos ci hanno pensato i Carabinieri, intervenuti sul posto per separare le due e riportare l’ordine. Troppo tardi, però, per evitare conseguenze fisiche: una donna e un uomo sono rimasti feriti nell’alterco e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Per una delle protagoniste della rissa è scattata la denuncia a piede libero. Le accuse sono pesanti: aggressione, lesioni personali e danneggiamento. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto, anche se la pista sentimentale sembra quella più battuta.