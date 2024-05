I 144 anni del Teatro Pirandello: prove generali di Capitale della Cultura

In una serata dove il passato incontra il presente in un abbraccio di luci e ombre, il Teatro Pirandello di Agrigento ha celebrato i suoi 144 anni di storia. Il già Regina Margherita, che ha visto il susseguirsi di generazioni di spettatori, si è trasformato in un palcoscenico vivente, dove musica, coreografie e luci hanno danzato insieme in un valzer di emozioni. La regia, impeccabile, di Marco Savatteri ha tessuto una trama invisibile tra gli attori e il pubblico, creando un’atmosfera di intima complicità. Gli spettatori, curiosi e stupiti, si sono trovati immersi in una performance che ha superato i confini tradizionali del teatro, portando su uno dei palcoscenici più importanti di Sicilia una “crema delicata” di vera cultura. Le note musicali, ora tenere e sussurrate dal pianoforte, ora potenti e vibranti della banda, hanno raccontato storie di tempi andati e di sogni futuri. Le coreografie, elaborate e precise, hanno trasformato il movimento in poesia, mentre le luci, sapientemente orchestrate, hanno dipinto quadri viventi che resteranno impressi nella memoria dei presenti. Gli attori, centoquarantaquattro veri e propri narratori di questo viaggio nel tempo si sono fusi con la platea itinerante, rompendo la quarta parete e invitando il pubblico a diventare parte dello spettacolo. Con una maestria che solo l’esperienza e la passione possono forgiare, hanno dato vita a personaggi che, pur appartenendo a mondi lontani, hanno trovato una casa tra le scene del Teatro Pirandello. Il sipario si è chiuso, ma il ricordo di questa notte di meraviglie sarà il motore pronto ad accendersi per muovere con velocità, sicurezza e adrenalina quella che sarà la Capitale della Cultura 2025.