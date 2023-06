I 209 anni dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Stingo: “Festa dedicata ad Agrigento Capitale della Cultura”

Oggi 5 giugno viene celebrato il 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Questa mattina è stata deposta una corona di alloro presso la lapide intitolata al Mar. Magg. Giuliano Guazzelli all’interno della Caserma Biagio Pistone sede del Comando Provinciale alla presenza dei Carabinieri della Stazione di Agrigento.

Nel pomeriggio, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia, la cerimonia, causa maltempo dal Tempio dei Dioscuri è stata spostata al Teatro Pirandello di Agrigento.

A passare in rassegna davanti lo schieramento dei Carabinieri in Grande Uniforme Speciale e in Uniforme di Servizio Estivo armata, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo accompagnato dal Prefetto Filippo Romano.

“La festa dell’Arma è un’occasione che ci spinge a riflettere sui risultati ottenuti per la collettività, ma soprattutto a rivolgere un pensiero a chi in questi anni ci ha lasciato. Questa serata sarà dedicata a questa bellissima terra, alla Provincia di Agrigento, alla capitale della Cultura 2025 ai suoi cittadini ed ai Carabinieri e all’amore. Anche quest’anno con noi ci sono gli studenti, questa modalità di conduzione della nostra Festa rientra nella più ampia idea di sicurezza condivisa attraverso una partecipazione attiva tra cittadinanza che ama la propria terra e noi, istituzioni che ce ne siamo innamorati. Non ci saranno discorsi, non ascolterete resoconti numerici e dati, le nostre iniziative puntano principalmente ai giovani. Puntano ad “Aprire la mente” dei ragazzi affinché sviluppino una coscienza civile e costruiscano un futuro in cui ci sia spazio per la legalità e la solidarietà. La sfida della legalità è una sfida che possiamo vincere solo se decidiamo di combatterla insieme”. Queste le parole del colonnello Stingo, che in questi giorni, riceverà la cittadinanza onoraria non solo di Agrigento, ma di tutta la provincia.

Durante la cerimonia, condotta dal giornalista Silvio Schembri, si sono esibiti i ragazzi della Compagnia del Tempo relativo, coordinata dalla Professoressa Lella Falzone e dal signor Angelo Lo Verme, accompagnati dall’orchestra del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento diretta dal Prof. Giacomo Consolo.

Sono stati assegnati i riconoscimenti ai Carabinieri che si sono distinti in particolari attività ed è stata assegnata la targa “Appuntato Allotta” al maresciallo Luciano Mazzariello, Comandante della Sezione Radiomobile di Agrigento, accompagnato dal Comandante della Stazione di Agrigento, Luogotenente Cesare Imbrici, concessa con la seguente motivazione: “Sottufficiale che, nel corso della carriera, sia nell’incarico di addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro, rivestito nel pregresso ruolo di Appuntato, che in quelli di addetto alla Stazione e di Comandante di Sezione Radiomobile di Compagnia capoluogo, ha evidenziato spiccata versatilità di impiego, adoperandosi sempre con competenza e senso del dovere in ogni frangente operativo. Le elevate doti umane, morali e professionali che ha dimostrato di possedere fanno di Lui un esempio da imitare per i giovani collaboratori e colleghi, costituendo, al tempo stesso, un costante punto di riferimento per i superiori”.