I “Best” di Sem and Food, ecco i vincitori della terza edizione

Si è conclusa la terza edizione de “i beSt” evento digitale, ideato dal food blogger agrigentino Alessandro Seminerio di SEMandFOOD, che premia i migliori locali dell’anno in corso che si sono distinti per l’eccellenza delle materie prime e la particolarità delle proposte. Dopo un’intensa battaglia durata quasi un mese, combattuta fino all’ultimo voto dai 40 locali in gara, i tanti followers della pagina hanno decretato i piatti vincitori delle 10 diverse categorie.

COCKTAIL: il “1997” di Cortesi (Agrigento)

SICILIAN FOOD: il “Cuddiruni” di Trattoria da Mimmo (Agrigento)

STARTER: la “Seppia Mascariata” di Carusu Restaurant (Agrigento)

PASTA: lo “Spaghettone del Re” del Re di Girgenti (Agrigento)

SWEET TEMPTATIONS: il “Puzzle Brownies” di Vullo Cornetteria (Agrigento)

BURGER: il “Barone Birra” di De Gustibus (Agrigento)

PIZZA: la “Gigì” di Ristorante Pizzeria Fellini (Ribera)

SUSHI: il “Mare Fuori” di HomeFoodAG (Favara)

FOOD PORN: i “Crocchettoni Filanti” di Blanco Urban Cafè (Canicattì)

PANETTONE: il “ChocoCoffeè & Caramel” di Pasticceria Melilli (Naro)

I vincitori hanno sbaragliato l’agguerrita concorrenza degli altri locali in gara meritando così la prestigiosa “TargaSEM” di Miglior Locale di Categoria 2023 e la loro partecipazione all’ormai consueto spot Instagram, che nelle scorse edizioni ha registrato numeri da capogiro divenendo sempre virale nei social. La premiazione si svolgerà nella caratteristica cornice dell’Ipogeo del Teatro Pirandello di Agrigento, mercoledì 3 gennaio 2024.