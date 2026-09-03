Avviato il percorso per la riattivazione dell’Urban Center di Agrigento

Avviato ufficialmente il percorso per la riattivazione dell’Urban Center della Città di Agrigento. A darne nota è l’assessore Eleonara Sciortino a margine dell’incontro con l’Ordine degli Architetti di Agrigento e il sindaco Michele Sodano.

“È stato un primo momento di confronto molto utile, dal quale vogliamo partire per costruire un Urban Center che non sia soltanto un luogo fisico, ma soprattutto uno spazio permanente di partecipazione, confronto e progettazione sul futuro della nostra città”, dichiara Sciortino che annuncia: “nei prossimi giorni il percorso proseguirà con gli altri Ordini professionali e sarà progressivamente allargato all’Università, alle associazioni di categoria, alle realtà culturali e sociali, alle organizzazioni sindacali, alla Curia e alle diverse espressioni della società civile. Vogliamo ascoltare competenze, esperienze, idee e punti di vista diversi, per arrivare poi a un tavolo condiviso capace di mettere a sistema le proposte emerse e definire insieme funzioni, organizzazione e prime attività dell’Urban Center”. L’assessore Sciortino sottolinea: “L’ambizione è quella di restituire ad Agrigento un luogo nel quale Amministrazione, professioni, associazioni e cittadini possano pensare insieme la città, affrontando i temi della pianificazione, della rigenerazione urbana, del centro storico, della tutela e valorizzazione del territorio, del cambiamento climatico e della qualità degli spazi urbani. E per farlo abbiamo bisogno della partecipazione di tutti. Per questo invitiamo cittadini, professionisti, associazioni, realtà economiche, culturali e sociali a partecipare, avanzare proposte, portare idee e segnalare temi sui quali costruire insieme il lavoro dell’Urban Center. Vogliamo che sia uno spazio realmente aperto, nel quale ciascuno possa dare il proprio contributo alla costruzione di una visione condivisa di Agrigento. Una città si trasforma davvero quando riesce a costruire insieme una visione del proprio futuro. L’Urban Center vuole essere la casa di questo confronto”, ha concluso.