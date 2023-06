I Sindaci del Libero Consorzio Comunale di Agrigento consegnano targa speciale al colonnello Stingo

Il Libero Consorzio Comunale, rappresentato dal Commissario straordinario Raffaele Sanzo, ha consegnato una targa speciale di gratitudine ed un dono raffigurante “ una testa di moro” al Comandante provinciale dell’arma dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, giunto alla fine del suo mandato nella provincia agrigentina.

In occasione dell’assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e’ stata deliberata, su proposta del Sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, la consegna di una targa speciale all’alto ufficiale dell’arma per il suo impegno profuso a favore della legalità, della giustizia nell’ intera provincia agrigentina.

Il Colonnello Vittorio Stingo, particolarmente emozionato nel suo intervento, ha una lunghissima esperienza professionale: impegni internazionali all’estero con missioni delicatissime in Afghanistan, nei Balcani, in Iraq, Libia, Palestina, Somalia ed una proficua collaborazione con le procure di molte città italiane per contrastare la criminalità organizzata con numerose operazioni che hanno prodotto risultati importanti nel contrasto al crimine organizzato.

L’ufficiale dell’Arma e’ stato, tra i suoi incarichi, responsabile dello sviluppo di programmi su progetti europei di contrasto al crimine internazionale e Consigliere di Polizia di stabilità del Comandante supremo dell’Alleanza Atlantica della Nato.Nella provincia di Agrigento dal 2020 si e’ particolarmente distinto per determinazione, concretezza e squadra, rilanciando fortemente il dialogo con i cittadini, le associazioni, la scuola e le istituzioni.

L’assemblea ha, regolarmente, proseguito i lavori prevedendo, come primo punto all’odg la modifica delle commissioni permanenti a seguito dei risultati elettorali dei comuni coinvolti al voto e la programmazione infrastrutture della provincia di Agrigento,capitale della cultura 2025.