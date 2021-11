I trent’anni della Dia, tappa ad Agrigento: giovedì convegno al museo Griffo

Dopo gli appuntamenti di Palermo e Trapani, da domani l'”Antimafia itinerante” tocca Agrigento. Si inizia alle 11 con la presentazione della mostra. L’evento sara’ aperto al pubblico nelle giornate del 23, 24 e 26 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 e nelle giornate del 22 e del 25 novembre dalle 15 alle ore 18. La mostra sara’ dedicata anche agli incontri con gli studenti della comunita’ scolastica agrigentina e della provincia, per far conoscere la nostra Istituzione e il suo significato storico e culturale. Per accedere all’interno del museo archeologico “Pietro Griffo” sara’ necessario esibire il Green pass.

Giovedi’ 25, alle 11, si svolgera’ il convegno sul tema “L’influenza della religione nella lotta alla mafia”, nel quale interverranno il direttore della Dia, Maurizio Vallone, l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, il capo Dipartimento per le Liberta’ civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, Michele Di Bari, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il presidente della Pontificia Accademia mariana internazionale, padre Stefano Cecchin, il rabbino della Comunita’ ebraica di Napoli, Maskil Ariel Finzi, il segretario generale della Confederazione islamica in Italia, Massimo Cozzolino, e il vice direttore amministrativo della Dia, generale Antonio Basilicata. L’evento potra’ essere seguito in diretta streaming, a partire dalle ore 11, sul sito della Dia. Nelle settimane successive, l'”Antimafia itinerante” tocchera’ le sedi siciliane di Caltanissetta, Catania e Messina, per poi risalire il Paese.