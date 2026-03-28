Il candidato sindaco Di Rosa: “ Serve chiarezza su agibilità e sicurezza sede polizia locale”

«Da anni denunciamo una situazione che, se confermata, sarebbe gravissima: il Comando della Polizia Locale di Agrigento, ubicato in via della Concordia a Villaseta, opererebbe in locali privi delle necessarie certificazioni di agibilità e non pienamente conformi alle normative di sicurezza».

Lo dichiara il candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, che torna a sollevare pubblicamente una vicenda già oggetto di esposti e segnalazioni formali trasmesse alle autorità competenti.

«Non stiamo parlando di un ufficio qualsiasi – prosegue Di Rosa – ma del luogo in cui operano quotidianamente gli agenti della Polizia Locale, presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Se anche solo una parte delle criticità segnalate fosse fondata, ci troveremmo davanti a una situazione inaccettabile sotto il profilo della tutela dei lavoratori e dell’utenza».

Secondo quanto più volte evidenziato, i locali di Villaseta: non avrebbero certezze documentate circa il certificato di agibilità; presenterebbero possibili carenze rispetto ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; continuerebbero tuttavia a essere utilizzati come sede operativa del VII Settore – Polizia Locale del Comune di Agrigento.

«È doveroso chiarire – incalza Di Rosa – se il Comune sia in possesso di tutte le certificazioni previste dalla legge. In caso contrario, chi ha consentito l’utilizzo di quei locali? E soprattutto, perché si continua a esporre personale e cittadini a potenziali rischi?».

Il candidato sindaco annuncia che, in caso di elezione, la questione sarà affrontata con urgenza: «Uno dei primi atti della mia amministrazione sarà una verifica tecnica immediata su tutti gli immobili comunali, a partire proprio dal Comando della Polizia Locale. Se emergeranno irregolarità, si procederà senza esitazioni alla messa in sicurezza o al trasferimento della sede in locali idonei e certificati».

Di Rosa conclude con un affondo politico: «Agrigento non può più permettersi zone d’ombra nella gestione del patrimonio pubblico. La sicurezza non è uno slogan elettorale ma un obbligo preciso. E riguarda prima di tutto chi quella sicurezza deve garantirla ogni giorno in divisa».