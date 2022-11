Il Fai per il clima, visita guidata al Giardino della Kolymbethra

Il riscaldamento globale sta causando una crescente instabilità in termini di fenomeni climatici estremi (alluvioni, siccità, aumento delle temperature ecc), che, diventando più frequenti e intensi, determinano una cresciti di rischi di varia natura.

In Sicilia gli effetti del cambiamento climatico sembrano aver colpito alcune coltivazioni del Giardino della Kolymbethra. Il FAI insieme a #salvailsuolo e #salvalacqua rafforza la campagna di sensibilizzazione e attivazione sul tema urgentissimo del cambiamento climatico: #faiperilclima. Per l’occasione il Giardino della Kolymbethra organizza una speciale visita con l’ingegner Giovanni Vinti, si parlerà delle cause del cambiamento climatico e dei possibili, nonché necessari, interventi di mitigazione e adattamento, i soli che ci permetteranno di invertire la rotta. La narrazione, durante la visita alla Kolymbethra, guiderà i partecipanti da una visione globale all’approfondimento delle soluzioni per agire localmente.

Appuntamento domenica 6 novembre alle ore 16:00. Accesso con regolare ticket d’ingresso al bene, visita guidata gratuita.