Il “finto carabiniere” tenta di truffare due hotel ad Agrigento, indagini 

Il “finto carabiniere” torna in azione ma questa volta la truffa non è andata a segno. Un uomo, spacciandosi per un maresciallo dell’Arma, ha tentato di raggiare due strutture ricettive di Agrigento tra viale Cannatello e Villaggio Mosè. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il truffatore ha chiamato gli alberghi effettuando prenotazioni di camere doppie pagando con una carta di credito “fasulla” circa 1.500 euro. Due giorni più tardi, lo stesso truffatore, ha nuovamente contattato telefonicamente gli hotel cancellando le prenotazioni e chiedendo indietro la somma con un accredito su Iban straniero. I titolare delle strutture ricettive hanno presentato denuncia ai carabinieri.