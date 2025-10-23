Apertura

Prete accoltellato in chiesa, fermato l’aggressore

Il sacerdote è stato ferito di striscio dalla lama di un coltellino, riportando lesioni lievi.

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Un prete, don Nunzio Samà, è stato accoltellato a Gela mentre era all’interno della chiesa del Carmelo. A sferrare i colpi sarebbe stato un uomo che ha problemi psichici e che è stato già fermato dai carabinieri.. Il prete si trova ora ricoverato in ospedale per accertamenti.

Il sacerdote è stato ferito di striscio dalla lama di un coltellino, riportando lesioni lievi. E’ stato medicato  dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele. In ospedale sono accorsi alcuni fedeli della parrocchia e il vicario foraneo, don Luigi Petralia. I Carabinieri hanno avviato le indagini.

