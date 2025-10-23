Atletico Agrigento, presentate le nuove maglie

Alla vigilia dell’esordio nel campionato di Terza categoria, con un video ad effetto l’Atletico Agrigento presenta le maglie della prima squadra.

Tre colorazioni in cui predominano il bianco e l’azzurro, i colori sociali del club che per la prima volta nella sua storia, dopo diciassette anni di affiliazione alla FIGC, si affaccia sul mondo del calcio a 11. Molto accattivante la terza maglia, un total black con inserti bianchi e dorati. Il video, che spopola sui canali social della società, è stato realizzato all’interno di una nota concessionaria d’auto di Agrigento, sponsor del gruppo che ambisce a raggiungere, nei prossimi anni, importanti risultati.

”Siamo ambiziosi”, dichiara il tecnico Alessio Capraro, “ci piace pensare in grande e crediamo che stiamo facendo i passi giusti per gettare le basi per un radioso futuro. Quest’anno – prosegue Capraro – abbiamo fatto il grande passo con il calcio a 11 e solo per qualche coincidenza non siamo riusciti ad iscriverci nelle categorie superiori. Pazienza – dice Capraro – vuol dire che ci prenderemo altro tempo ma vogliamo fare le cose per bene. Intanto abbiamo anche realizzato una palestra che servirà ai nostri atleti per il loro potenziamento e per il recupero muscolare. E’ una novità in campo regionale, siamo orgogliosi di questo”.

Domenica l’Atletico Agrigento giocherà in trasferta, al “Collura” di Porto Empedocle, contro il Ponte di Ferro. Calcio d’inizio alle ore 14:30.